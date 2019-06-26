Kentteki dağlar ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalar, bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İzmir'den aralarında doktor, mühendis ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişilik grup, Cilo Sıradağları ve yaylaları gezdi.

Ardından Spihane Yaylası'na gelen grup, yaz aylarında bölgede çadır kuran ve burada yaşayan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

"İsviçre Alpleri'nde gezer gibiyiz"

Grup sorumlusu Resmiye Dinlenmez, kültür turu kapsamında geldikleri Hakkari'nin coğrafyasından çok etkilendiklerini söyledi.

Bölgenin kültürü ve tarihini öğrenerek vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirten Dinlenmez, "İsviçre Alpleri'nde gezer gibiyiz. Alternatif turizm açısından inanılmaz zengin bir bölge. Herkesin gelip burayı daha yakından tanımasını, görmesini istiyoruz. Huzur bulmak için çok uygun bir yer. Bugüne kadar buraya niye gelmediğimizi sorguluyoruz" dedi.

Gruptakilerden Ümran Topaloğlu ise amcasının 1968-1970'te Hakkari'de vali olarak görev yaptığını anlattı.

Hakkari için "oldukça riskli ve tehlikeli bölge" diyen Topaloğlu, "Ancak amcamdan Hakkari ile ilgili o kadar çok anı dinlemişim ki bunun tehlikeli olmayacağını düşündüm. Bütün insanlar çok iyi niyetli. Dostluk içinde yaşamak isteyen insanlar. Korkulacak, tedirgin olacak hiçbir şey yok. Hepimiz Türk milletiyiz, bu vatanın evlatlarıyız'' diye konuştu.

"Bölge inanılmaz zengin bir coğrafyaya sahip"

Şükran Laleoğlu da Hakkari'nin dağına, taşına, buzuluna, suyuna, insanına, çiçeğine, hayvanına hayran kaldıklarını söyledi.

Bölgenin "inanılmaz zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu" belirten Laleoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların gezmeye doyamayacağı bir rota aslında burası. İl sınırlarının çok yakınında 'Vanadokya'nın bulunması, travertenlerin bulunması, insanların artık eskiye oranla daha rahat çıkıp bu dağların zirvelerine yaklaşabilmesi, yaylalarını görebilmesi, bundan sonra herkesi cezbedecek diye düşünüyorum. Hakkari'nin gecikmeli de olsa turizmde hak ettiği yeri bulacağına inanıyorum. Herkes güvenle buraya gelebilir.''

Ziyaretçilerden İbrahim Fidanoğlu, kenti uzun zamandır görmek istediğini dile getirdi.

İki gündür bölgeyi gezdiklerini anlatan Fidanoğlu, şunları anlattı:

"Hakkari'den genelikle olumsuz haberlerle bahsediliyor. Ama öyle bir coğrafyası var ki sonunda bize de nasip oldu, geldik buralara. Her türlü nebat, çiçek, kelebek, insanların konukseverliği, bize her yerde sofralarını açması, son derece candan davranması, bizi oldukça memnun etti. Burada barışçıl, huzurlu bir ortam gördük. Bunun devamını dileriz. Bizim gibi gezgin grupların buraya gelmesi, yöre insanları ile bizim bölgelerimizde yaşayanlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlayacaktır.''

Kaynak: AA