Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında hizmet verecek demir yolu hatları belirlendi.

Buna göre, 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat kamu hizmeti olarak yolcu taşımacılığı yapacak. Konuya ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülecek.

Bu kapsamda belirlenen hatlar şunlar:

YHT

-Ankara-Eskişehir

-Ankara-Konya

-Ankara-Sivas

-Ankara-Söğütlüçeşme/Halkalı

-Konya-Söğütlüçeşme/Halkalı

-Sivas-Söğütlüçeşme/Halkalı

ANA HAT

-17 Eylül Ekspresi (İzmir- Bandırma)

-4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)

-6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)

-Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Arifiye)

-Çukurova Mavi (Ankara-Adana)

-Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)

-Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)

-Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)

-Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)

-Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)

-Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)

-İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)

-Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)

-Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)

-Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)

-Toros Ekspresi (Konya-Adana)

-Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)

BÖLGESEL

-Adana-Mersin

-Adapazarı-Haydarpaşa

-Afyon-Eskişehir

-Amasya-Havza

-Ankara-Polatlı

-Basmane-Alaşehir

-Basmane-Aydın

-Basmane-Denlzli

-Basmane-Ödemiş

-Basmane-Söke

-Basmane-Tire

-Basmane-Uşak

-Çatal-Tire

-Denizli-Söke

-Divriği-Erzincan

-Diyarbakır-Batman

-Elazığ-Malatya

-Elazığ-Tatvan

-Eskişehir-Kütahya

-Eskişehir-Tavşanlı

-İslahiye-Mersin

-İskenderun-Mersin

-Kapıkule-Sirkeci

-Kars-Akyaka

-Konya-Karaman

-Kütahya-Balıkesir

-Manisa-Alaşehir

-Nazilli-Söke

-Samsun-Amasya

-Samsun-Sivas

-Sivas-Divriği

-Söke-Ortaklar

-Uzunköprü-Sirkeci

-Zonguldak-Gökçebey

-Zonguldak-Karabük