Dünya Bankası'ndan, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileler için başlatılan Sosyal Uyum Yardımı'na övgü geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü programın, muhtaç ailelerin temel gereksinimlerini sağlamakta başarılı olabileceği ifade edildi.

Türkiye'de 3,6 milyonu Suriye'den olmak üzere, savaş ve çatışmalardan kaçan 4 milyona yakın kişiye ev sahipliği yapıldığı belirtildi.

Dünya Bankası raporunda, yardım programı ile en yoksul yüzde 40'lık kesimdeki ailelere doğrudan nakit desteği yapıldığı ifade edildi.

Yardımın Türkiye'ye sığınan ailelere önemli bir "pozitif gelir şoku" sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber