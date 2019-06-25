Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov'un "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü"ne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Fedotov, uyuşturucu ile mücadelenin küresel ölçekte yürütülmesinin önemini vurgulayarak, sorunun çözümü için bütüncül yaklaşımların hayata geçirilmesi gerektiğini, bunun için hukuk, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilişkili kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Ailelere ve topluma çok büyük zarar veriyor"

"Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığı, güvenliği ve sosyal sorunların kesiştiği, karmaşık bir problemdir. Yılda yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu durum, ailelere ve topluma çok büyük zarar veriyor" ifadesini kullanan Fedotov, Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü'nün özellikle bu sorunun çözümüne dikkati çekebilmek için önemli rol oynadığının altını çizdi.

Fedetov, bu yıl "Adalet için Sağlık-Sağlık için Adalet" sloganı ile özellikle uyuşturucu madde kullanımının yol açtığı sosyal sorunlara dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kronik bir sağlık bozukluğu olan uyuşturucu bağımlılığının uluslararası standartlar ve bilim ile uyumlu olarak önlenmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor. Sağlık ve hukuk birimlerinin iş birliği içinde çalışması, yasal boşlukların giderilmesi, genç ve kadınları da kapsayıcı çözüm önerilerini bulunması, ayrımcılıkla mücadele ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle rahatsızlığı olan insanlara yönelik hapis cezaları için alternatifler bulunmasında önemli rol üstlenecektir."

Kaynak: AA