Edirne Motofest'in 5'incisi düzenlenecek

Adrianapoli Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün desteklediği etkinlik, Edirne Kent Ormanı'nda yapılacak.

Yurt içi ve dışından yüzlerce motosiklet tutkununun katılacağı festivalde konserler verilecek, motosiklet gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivalin son günü ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndekine benzer ağa seçilecek.

Adrianopoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, geçtiğimiz yıllara göre daha büyük bir organizasyon yapacaklarını söyledi.

Motosiklet ağası seçerek Türkiye ve dünyada bir ilke imza atmayı hedeflediklerini belirten Nevrekop, şöyle konuştu:

"Artık yeni bir heyecanımız var. Bu yıl aramızdan 'Motosiklet ağası'nı seçeceğiz. Motor ağalığı manevi bir sorumluluğu da üstlenmek anlamına geliyor. Festivalimizde de ek organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi gibi misyonu olacak ağanın. Devlet büyüklerini festivale davet etmek, gelen konuklarını ağırlamak gibi görevlerini de üstlenecek. Ağalığın sembolü ‘ağalık koçu’ için ise hurda bir motosikletin kesimi olacak. Bu da her motorcunun hayvan sever ve doğa dostu olması nedeniyle yapılacak."

Festival, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA