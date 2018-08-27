Kürek sporu yapan kızından etkilendi, kulübün lisanslı sporcusu oldu

Sakarya'da kürek sporuyla ilgilenen kızını antrenmanlara götürürken zamanla kendisini de bu sporun içinde bulan Özlem Semiz, kızıyla aynı parkurda kürek çekiyor.

Altınboynuz Spor Kulübü'nün lisanlı sporcusu olan kızı 16 yaşındaki Dila Eylül Semiz'i antrenmanlara götüren Semiz, bir süre sonra kürek sporuyla ilgilenmeye başladı.

Küçük yaşta annesinin tavsiyesiyle kürek sporuyla tanışan Dila Eylül Semiz, kendisini antrenmanlara götüren annesinin de bu sporu yapmasını istedi. Bir süre sonra çocuğunun ısrarına dayanamayan anne Semiz, kulübün lisanslı sporcusu oldu.

"Kürek sporuna devam edeceğim"

Yaş ortalaması en yüksek ekibin kendileri olduğunu söyleyen Semiz, "Kızımı getirip götürdüğüm için ben de devam ettim. Bizim için gayet olumlu etkisi oldu. Kızımla birlikte spor yapıyoruz. Bu zamana kadar sürekli bir spor yapmamıştım. Benim için iyi bir deneyim oldu" diye konuştu.

Semiz, Sapanca Gölü'nde düzenlenen Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası'nda "Büyük Kadınlar 4 Çifte" kategorisinde mücadele ettiklerini ancak ikinci elemede yarışa katılamadıklarını belirterek, şimdi 29 Ekim'de yapılacak yarışlara hazırlanacaklarını söyledi.

Kızıyla aynı kulvarda yarışmadıkları ama onu izlemenin çok keyifli olduğundan bahseden anne Semiz, şöyle devam etti:

"O da beni ilk defa izledi. Herkesin bu spora başlaması gerek. Fizik açısından da sağlık açısından da çok faydası var. Bırakmayı düşünmüyorum, devam edeceğim. Hobi olarak, sağlık açısından başladık ama yarışlara katılmak da bizim için güzel bir aktivite oluyor."

"Aynı sporu yaptığımız için çok mutluyum"

Altınboynuz Spor Kulübü sporcusu Dila Eylül Semiz de, kürek sporuna annesinin teşviki sonucu başladığını belirterek, 2 yıldır kürek çektiğini anlattı.

Dila Eylül Semiz, "Bu durumdan çok memnunum. Annemin ilk başladığı zamanlarda 2 bin metrede yarışacağını hiç düşünemezdim ama çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu" dedi.

Dila Eylül Semiz, annesiyle daha çok teknik konuları konuştuğundan bahsetti.

"Annem beni geçebilir mi bilemiyorum. Performansı gayet iyi gözüküyor şu anda. İki farklı yaştaki insan, anne-kız özellikle bu sporu yapabiliyor. Her yaştaki insan rahatlıkla yapabilir. Böyle bir örnek de var karşılarında. Ailece bir aktivite yapmak isterlerse kürek çok güzel bir seçim bence."

"Hadi beraber kürek çekelim"

Altınboynuz Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Antrenörü Fırat Fırat, çocuklarını kulüpte bekleyen kadınların, "Hadi beraber kürek çekelim" düşüncesiyle bu spora başladığını söyledi.

Fırat, "Anne-kız, baba-oğul eşleşmeler oluştu. Onları da birazcık ileriye götürmek adına yarış oluşturduk. Her gün antrenmanlara geldiler ve sonunda bu yarışta start almayı hak ettiler. Başarıdan ziyade o cesareti gösterebilmeleri çok önemli çünkü bu yaşta hakikaten bu cesareti gösterebilmek zor. O cesaretle beraber hak ederek çok da temiz kürek çektiler. Gerçekten hepsi başardı" dedi.

Özlem Semiz ile aynı kategoride yarışan 47 yaşındaki Sema Heptaşkın ise, fizyoterapistin önerisiyle bu spora başladığını söyledi.

Heptaşkın, "Çok keyifli, çok heyecanlı. 47 yaşından sonra lisanslı sporcu olmak da değişik duyguymuş. Uzun bir parkur, 2 bin metre. Elendik ama bitirdik. Daha iyi olmak istiyorum. Yarıştığımız kişiler neticede 20-25 yaşında, neredeyse bizim yarı yaşımızdalar ama onlarla da birlikte olmak keyifli. Bence biz onlara da heyecan veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA