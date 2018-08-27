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Annesi ölen tayı keçi sütüyle besliyor

Muş'ta annesi doğum sırasında ölen yavru tay, keçi sütüyle besleniyor. "Tunç" adlı tayın bütün ihtiyaçlarını Veysel Bağlı karşılıyor.

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Annesi ölen tayı keçi sütüyle besliyor

Muş Tabanlı Köyü'nde ikamet eden Veysel Bağlı, doğum sırasında ölen atının yavrusuna bebek gibi bakıyor. "Tunç" ismini verdiği 15 günlük tayın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Bağlı, keçilerden sağdığı sütü hayvana biberonla içirerek beslenmesine yardımcı oluyor.

Besici Bağlı, ölen "Solmaz" adlı atının birçok yarışta derece aldığını söyledi. 

Sakatlandıktan sonra yarışlara katılamayan atın, doğumdan sonra öldüğünü anlatan Bağlı, "Annesiz kalan tayın ölmemesi için bakımını üstlendik. Onu keçi sütü ile besliyorum. 'Tunç' ismini verdiğimiz yavru tayı beslemek için ailece seferber olduk" dedi.

Bağlı, veterinerlere danışıp yavru atın beslenmesi konusunda bilgi aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Veterinerler keçi sütü önerdi. Ben, eşim ve 6 çocuğum şimdi yavru tayı beslemeye çalışıyoruz. Tay ailemizin bir parçası oldu. Benim 5 oğlum 1 kızım var. Bu tay 2'nci kızım oldu. Onu çocuklarım gibi seviyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: veysel bağlı, Tay, tabanlı köyü, Muş, keçi sütü, biberon
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