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Ankara'da bulunan ebabil kuşu emin ellerde

Ankara Sincan'da ikamet eden bir aile bahçesinde "ebabil" buldu. Aile, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü'nü arayarak, kuşu yetkililere teslim etti.

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Ankarada bulunan ebabil kuşu emin ellerde

Ankara Sincan'da ikamet eden Cihan Tuna, dün akşam saatlerinde çocuklarının oyun oynarken evin bahçesinde hareketsiz duran kuşu fark ettiğini söyledi.

Ebabil kuşunu canlı olarak daha önce görmediğini belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Önce ebabil kuşu olup olmadığından emin değildik. İnternetten yaptığımız araştırma sonucunda ebabil kuşu olduğunu ve genelde havada kaldıklarını, yerde çok nadir görüldüklerini öğrendik. Şırınga ile su içirmeye çalıştık. Eşimle ikimiz çalıştığımız için bu nadide kuşu, evde yalnız kalmasını istemediğimiz için iş yerime getirdim."

Tuna, ebabil kuşunun gözle görülür herhangi bir yarasının olmadığını anlatarak, "İlgili kurumları aradım. Yetkililerin gelmesini bekliyorum" dedi. Tuna, ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: sincan, kuş, ebabil, doğa koruma ve milli parklar bölge müdürlüğü, cihan tuna, ankara
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