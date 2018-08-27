Türkiye'nin "armut bahçesi" Gürsu

Ünü dünyaya yayılan "deveci" ve "santa maria" cinsi armutta ülkedeki toplam üretimin yarısını tek başına göğüsleyen Bursa'nın Gürsu ilçesi, Türkiye'nin "armut bahçesi" olarak biliniyor.

Gürsu Ovası'nda 35 bin dönüm meyve yetiştirilen alanın 25 bin dönümündeki armut bahçelerinden yıllık 90 bin ton ürün elde ediliyor.

İlçedeki tarım alanlarının yüzde 40'ını oluşturan armut bahçelerinde bin 300 civarında ailenin yetiştirdiği meyvenin yüzde 60'ı yurt dışına gönderiliyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, ilçenin armut yetiştiriciliğinde çok büyük bir önemi olduğunu söyledi.

İlçenin Türkiye'nin tüm çeşitlerdeki toplam armut üretiminin yüzde 30'unu karşıladığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin santa maria ve deveci armudu üretiminin yüzde 50'si Gürsu'dan" dedi.

Armutta Türkiye ortalamasının dört katı verim elde ettiklerine dikkat çeken Dönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye'de dekar başına verim bin kilogram civarındayken Gürsu'da 4 ton civarında. Gürsu, santa maria ve Gürsu ile özdeşleşen deveci cinsi armudun merkezi. Santa marianın hasadı bitmek üzere, deveci armudunun hasadı ise eylül sonunda başlayacak. Hava şartları ve yağışlardan inşallah olumsuzluk yaşamayız, 45 bin ton civarında deveci armudu rekoltesi bekliyoruz."

Dönmez, ilçedeki hava akımı, toprak ve Uludağ'dan gelen esintinin burada yetişen armudu özel kıldığını söyledi.

"Burada yetişen santa maria ve deveci armudunun kabuğu, İnegöl ve Karacabey ovalarında yetişenlere göre daha ince ve hassastır, aroması da daha farklıdır. Deveci armudunu Türkiye'ye kazandıran Lütfü Deveci'nin Gürsu Ağaköy'e geldiğinde 'Ben burayı bilseydim armudu bu ovada yetiştirirdim' dediği bir ovadayız. Gürsu'nun bütün mahallelerinin toprak yapısı, iklimi, şartları armut için çok uygun. Bu yüzden armudun iriliği, kalitesi ve aroması eşsiz. Santa maria, İtalya'nındır ama İtalya, armutta başka çeşitlere geçti. Şu anda santa maria ve deveci armudunu Almanya'ya, İtalya'ya götürdüğümüzde 'Bu kadar iri armudu nerede yetiştirdiniz' diyorlar."

İlçede armut üretiminin belirli bir düzende ilerlediğini, çok fazla boş bahçe olmadığını ve zaman zaman yeni bahçeler tesis edildiğini anlatan Dönmez, "Her sene bin, bin 500 ton civarında ürün verecek bahçe mevcudun üzerine ekleniyor. Yaklaşık olarak yıllık toplam 90 bin ton civarındaki armut üretimimiz oturdu" dedi.

Kaynak: AA