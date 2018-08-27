  • 27 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.205
    EURO 7.215
  • BIST 90888.49
    ALTIN 240.026
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk hacıların vazgeçilmezi Medine hurması

Türk hacıların vazgeçilmezi Medine hurması

Türk hacılar ikramlık hurma alışverişini hurmanın memleketi Medine’de yapıyor. Hacıların öncelikli tercihleri ise, Medine hurması olarak bilinen Mebrum ve Peygamber hurması Acve.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Hac dönüşü misafirliklerin vazgeçilmezi olan hurma, metrelerce yükseklikte yetişiyor, filelerde özenle olgunlaştırılıyor.

Hac farizasını yerine getiren Türk hacılarının son durağı Medine. Damakları şenlendiren ikramlık hurmalar da Medine’de alınıyor.

Hacılar hurma alışverişi için ya hurma bahçelerini tercih ediyor ya da mağazaları ve hurma pazarını.

Türkler Medine hurmasını tercih ediyor

Fiyatları cinsine ve boyutuna göre değişen hurmaların içerisinde Türkler tarafından en çok tercih edileni ise Mebrum hurması. Medine Hurması olarak bilinen Mebrum, dayanıklı oluşuyla ön plana çıkıyor.

Peygamber hurması: Acve

Hurmaların içerisinde diğerlerine göre fiyatı 2 ya da 3 katı daha fazla olanı ise Avce hurması. Hazreti Muhammed'in bizzat eliyle diktiği ve şifa olarak müjdelediği Acve hurması fiyatına rağmen rağbet görenler arasında.

Türk hacılar fiyatlar daha makul olduğu için Hurma Pazarı'nı tercih ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: medine, mebrum, hurma, hacı, acve
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER