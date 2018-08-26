Konya'da 40 sabah namazını camide kılan çocuklara bisiklet

Projeye katılan binlerce çocuk ve ailesi, sabah namazını Mevlana Meydanı'nda kıldı. Namazın ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, ümmetin birlik ve beraberliği için dua etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Meydanı'nda yaptığı konuşmada, binlerce çocuk ve aileleriyle sabah namazında buluştuklarını söyledi.

"Güle Oynaya Camiye Gel" projesinin çocukların cami alışkanlığı kazanması için başlatıldığını aktaran Altay, gösterilen ilgiden ve çocuklarla Mevlana Meydanı'nda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bisiklet dağıtımı başlıyor

Altay, proje kapsamında çocuklara söz verdikleri bisikletlerin dağıtımına başlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi çocuklarımız için ödül zamanı. Bu aslında bir teşvik. Çocuklarımız '40 günü doldurduk ama camiye gelmeye devam ediyoruz' diyorlar. Asıl amaç da bu. Çocuklarımızın camiye devamını sağlamak ve camilerimizi sosyal hayatımızın merkezi yapmak. 31 Ağustos Cuma günü program sonlanacak. Hocalarımız kesin listeleri ilçe müftülüklerimize ulaştıracak. İlçe müftülüklerimiz 3 Eylül'e kadar listeleri kesinleştirecek. Camilerimize, çocuklarımızın kimlik numaralarının ve isimlerinin bulunduğu, üzerinde hangi tür bisikletleri alacaklarının yazılı olduğu bir bilet göndereceğiz. Camilerde, 5 Eylül'de taşra ilçelerde, 11 Eylül'de ise merkezde dağıtıma başlayacağız. Her gün 60 camide dağıtım gerçekleştirilecek. Verdiğimiz biletlerle çocuklarımız bisikletlerini camilerden alacak."

Altay, projeye katılan çocuklardan 40 bininin bisiklet almaya hak kazandığını aktardı, "26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıldönümündeyiz. Sultan Alparslan'ın ordusunun askerleri ne kadar şanlı ise bu meydanı dolduran çocuklarımız da o kadar şanlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA