Kadın marangozların yaptığı kapılar yurt dışına gönderiliyor

Türkiye'nin ahşap kapı üretiminin yüzde 30'unun gerçekleştiği ve günde 12 bin kapının imal edildiği Tosya'dan 15 ülkeye ihracat yapılıyor. Ahşap ve ahşap ürünleri imalatının yoğun şekilde yapıldığı ilçede yaklaşık 5 bin çalışan var.

İlçede kapı fabrikalarının yoğun olmasından dolayı iş hayatına atılmak isteyen bazı kadınlar da bu sektörde çalışıyor.

Tosya'daki fabrikalarda yaklaşık 100 kadın, kapı imalatında marangoz olarak görev yapıyor.

"Kadınlar sektörde oldukça başarılı"

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, ilçenin Türkiye'nin önemli kapı üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Ekşi, "Ahşap sektöründe yaklaşık 5 bin kişi istihdam ediliyor. Bunlar arasında marangoz olarak çalışan yaklaşık 100 kadın bulunuyor. Kadınlar sektörde oldukça başarılı şekilde görev yapıyor. İlerleyen süreçte kadın marangoz sayısının artacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Dalga geçenler bile vardı"

Kadın çalışanlardan Özden Yaman da, maddi sıkıntılar nedeniyle 2013 yılında çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Çalışma isteğini eşiyle paylaştığını anlatan Yaman, "Bazı rahatsızlıklarım olduğu için eşim, çalıştığı kapı fabrikasında birlikte çalışabileceğimizi söyledi. Başlangıçta bu teklife şaşırdım ama sonra 'Neden yapamayayım?' diyerek başvuruda bulunduk. Eşim bana yardımcı olup işi öğreteceğini söyleyince kendime güvenim arttı. Kabul edilince işe başladım" dedi.

Yaman, işe çok çabuk alıştığını dile getirerek, "Önce kapılara macun yapıyordum. Çok çabuk şekilde işe adapte olup işimi sevdim. Kapıların macununu, zımparasını, zaman zaman da kesimini yapıyorum. Bu işte el çabukluğu çok önemli. Elin çabuk olursa kısa sürede adapte oluyorsun. İşimi çok seviyorum" diye konuştu.

"Ne iş yapıyorsun?" diye soranlara marangoz olduğunu söylediğinde ilginç tepkiler aldığını anlatan Yaman, "Duyanlar çok şaşırıyor. 'Kadınlar marangozluk yapabilir mi?' diye soruyorlar. Kimisi 'Erkek işi o, kapıları sen mi taşıyorsun?' diyor. Hatta dalga geçenler bile vardı. Ben işimi seviyorum ve elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sibel Alaca ise, 2012 yılından bu yana fabrikada marangozluk yaptığını, zamanla işinde ilerlediğini belirtti.

İşe başladıktan bir süre sonra makine operatörlüğü de yaptığını aktaran Alaca, "Şimdi kapı pervazlarını yapıyorum. Sabah işe gelince ilk olarak makinemizin ayarlarını yapıyoruz. Sonrasında o gün ne tarz ve ölçüde bir pervaz yapacaksak ürünümüzü hazırlamaya başlıyoruz. Kesiyoruz, yerleştiriyoruz, her türlü işi yapıyoruz" dedi.

Zor iş olmadığını, istedikten sonra yapılamayacak iş bulunmadığını vurgulayan Alaca, "Bir ağırlığı, zorluğu yok. Kadınız diye yapamayacağız bir iş yok bence. Yeter ki isteyelim. Rahat bir şekilde çalışıyoruz. Çalışıp aile ekonomisine katkı sağlıyorum. 2 çocuğum var. Biri okuyor, diğeri çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA