Hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimi gelir kapısı oldu

Siirt'te yaşayan Mehmet Hakan Kızılkan, hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştirerek gelir kapısı haline getirdi.

Kurtalan ilçesinde, internetten araştırarak hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştiren 32 yaşındaki Kızılkan, geçimini de bu işten sağlamaya başladı.

Gübre üretimine evinin alt katında 5 bin solucanla başlayan ve işini geliştirdikten sonra bu sayıyı 1 milyona çıkaran Kızılkan, solucan gübresinin çok faydalı ve organik olduğunu, yaygınlaşmasının insan sağlığı açısından olumlu etkilerinin bulunduğunu söyledi.

"Satışına başladım"

Kimyasal gübre kullanımından kaynaklanan hastalıkların önlenmesi için solucan gübresi üretiminin Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini anlatan Kızılkan, şöyle konuştu:

"Kimyasal gübrelerin topraklarımıza verdiği zarara alternatif olarak solucan gübresinin organik bir gübre olduğunu araştırmalarımda öğrenince bu işi yapmaya karar verdim. İlk başta deneme amaçlı 5 bin solucan aldım. 1 ay besledikten sonra bu işe karar verdim. Kendi arazilerimizde fıstık ağaçlarımızda kullanmak niyetiyle 50 bin solucan daha aldım. Şu an 1 milyona yakın solucanımız var. 5 metrekare alanda başladık, şu anda 80 metrekare alanda üretim yapıyoruz. Hobi amaçlı başladığım iş gelir kapısı oldu. Daha önce bizim bahçe için üretim yapıyordum, şimdi satışına başladım."

Kızılkan, solucan gübresine talebin yoğun olduğundan bahsederek, özellikle fıstık yetiştiricilerinin solucan gübresini tercih ettiğini belirtti.

Tarım arazilerinin verimini artırmak için solucan gübresinin kullanımının yaygınlaşması gerektiğini söyleyen Kızılkan, "Bugün ABD, Hollanda, İsrail gibi tarımda çok gelişmiş ülkelerde solucan gübresi yaygın olarak kullanılıyor. Kimyasal gübreler topraktaki mikroorganizmaları öldürdüğü için zararlı. Bu nedenle organik olan solucan gübresinin üretiminin artırılması lazım" dedi.

Kaynak: AA