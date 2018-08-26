"Hulk Dede" havuzu kuşaktan kuşağa serinletiyor

Kilis'te 1930 yılında inşa edilen ve adını bahçesinde bulunan Hulk Dede Türbesi'nden alan havuz, halkın yaz sıcaklarında serinlemek için tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.

Kentin yaklaşık 2 yıl öncesine kadar tek havuzu olan Hulk Dede'de ücretsiz düzenlenen kurslarda yüzmeyi öğrenen çocuklar da ödüllendiriliyor.

Havuzun işletmecisi İrfan Oylumluoğlu, havuzun şehrin sembol alanlarından biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 88 yıl önce dedesi tarafından kurulan havuzu, dedesinin vefatının ardından babasının işletmeye başladığını belirten Oylumluoğlu, babası yaşlanınca da bayrağı kendisinin devraldığını anlattı.

Oylumluoğlu, "Kilis'te neredeyse herkes yüzmeyi burada öğrenmiştir. Rahmetli dedem burayı 1930'da yaptırmış ve 40 yıl işletmiş, daha sonra babama devretmiş. Yaklaşık 40 yıl kadar da babam devam ettirdi. Babam da yaşlanınca buranın kaybolup gitmesine gönlüm elvermediği için İstanbul'dan memleketime dönüş yaptım ve zamana uygun olarak tadilat yaptırdım. Kilis'te bir akarsuyumuz, göletimiz ve denizimiz yok. Çocuklarımızı bu kültürden mahrum etmemek için zamana uygun olarak yeniledik" diye konuştu.

"Havuzun tarihi çok eski"

İşletmeyi devraldığında, bahçesindeki tarihi Hulk Dede Türbesi'nin çevre düzenlemesini yaptırdığını ve ulaşım için yol açtırdığını anlatan Oylumluoğlu, "Buranın inanç turizmi açısından da önemli olduğunu düşündüğüm için çevresine bakım yapıp, il dışından gelenler için otopark oluşturdum" dedi.

Mıhali Mahallesi Muhtarı Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu da, çocukluğunun burada geçtiğini söyledi. Zaptiyeoğlu, "Şimdi de torunlarımı getirdim. Havuzun tarihi çok eski, belki babamdan da eskidir. Yıllar önce buradan göçmüş insanlar döndüklerinde 'benim çocukluğum burada geçti, burada bir de yatır vardı' diyor. Biz de muhtarlık olarak gelenleri gezdiriyoruz" diye konuştu.

Havuza giden Mustafa Kara ise, 5-6 yaşlarındayken dedesi ve babasıyla birlikte girdiği havuza artık çocuğuyla geldiğini anlattı.

Ömer Kaplan da, yüzmeyi dedesiyle birlikte geldiği havuzda öğrendiğini anlattı.

Suriyeli Muhammed Halo ise, Kilis'te yaşamaya başladıklarını belirterek, "5 yıldır bu havuza geliyoruz. Yüzmeyi burada öğrendik, çok güzel bir havuz" dedi.

Kaynak: AA