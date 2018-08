Umutla oğlunun gözlerini açmasını bekliyor

Liseli Erdem Uyar, geçen Mart ayında ikinci kattan düşünce kafa travması tanısıyla bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaklaşık 2 ay yaşam mücadelesi veren Uyar'ın yoğun bakım ünitesinde gereken tüm tedavileri yapıldıktan sonra solunum cihazı ile evine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Uyar'ın ailesi oğullarını bir doktorun önerisiyle Atatürk Devlet Hastanesi TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ne götürdü.

Uyar, bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı olarak geldiği merkezde, 1 hafta içinde solunum cihazından ayrılarak kendi kendine nefes almaya başladı.

Yaklaşık 1 aydır merkezde kalan Uyar, yanından bir an olsun ayrılmayan annesinin ellerini zaman zaman sıkarak tepki verdi.

"Artık umudum var"

Oğlunun iyileşmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten anne Fahriye Uyar, umudunu hiç kaybetmediğini anlattı.

"Dünyaya getirdiğiniz evladınızı tüm kötülüklerden sakınarak büyütüyorsunuz, en iyilerinin onun olmasını istiyorsunuz, onunla geleceğe dair planlar yapıyorsunuz ama hesapta olmayan bir olay, çok sevdiğiniz evladınız ile kurduğunuz hayalleri yıkıyor. O, 5 aydır yatakta uyuyor, ben ise umutla onun gözlerini açmasını bekliyorum ve oğlumun da içinde olduğu yeni hayaller kuruyorum."

Uyar, bir doktorun tavsiyesi ile Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ne geldiklerini, burada oğlunun 1 hafta içinde solunum cihazından kurtulduğunu ve kendi kendine nefes almaya başladığını söyledi.

Oğlunun sağlığına kavuşacağı günü umutla beklediğini belirten Uyar, "Hareketleri arttı, zaman zaman elimi sıkarak tepkiler veriyor. Her şey olumlu gitmeye başladı, her an uyanabilir. Hastaneden çıkarken umudumu yitirmiştim ama artık umudum var. Gözlerini açacağını ve buradan el ele tutuşup çıkacağımızı umut ediyorum, sabırsızlıkla da bekliyorum. Buradaki doktorlara, hemşirelere güveniyorum" diye konuştu.

"Hem oğlum hem ben iyileşiyoruz"

Uyar, merkezde hem oğlunun nasıl bir bakıma ihtiyacı olduğunu hem de hasta yakınlarına sunulan el sanatları aktiviteleri ile bu süreçte kendisini nasıl iyi hissedeceğini öğrendiğini aktararak, diğer hasta yakınlarıyla da birbirlerine destek olduklarını dile getirdi.

Hasta yakınlarının merkezde fırsat buldukça resim yapıp takı tasarladığını kaydeden Uyar, "Eğer bir sevdiğinizi, hele evladınızı bu şekilde görüyorsanız, her an umutla parmaklarındaki bir harekete bakıyorsanız inanın küçük bir boncuğa bile şekil vermek sizi mutlu ediyor. Bu merkez benim de çok iyi hissetmemi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi Mehmet Akif Genç de, kendilerine son aşamadaki kanser hastalarının, travmalar sonrası kendisine hastanede yapılacak herhangi bir işlem kalmayan kişilerin geldiğini söyledi.

Hasta yakınlarına bu kişilerin tedavi süreci, ilaçlarının nasıl verileceği, egzersizlerinin nasıl yaptırılacağı, beslenmeleri konularında bilgi verdiklerini dile getiren Genç, Erdem Uyar'ın annesine de bu yönde yardımcı olduklarını kaydetti.

Genç, merkezin hastane ile ev arasındaki geçiş sürecine dair hizmet verdiğini belirterek, Erdem Uyar'ın da bir müddet sonra evine gönderileceğini söyledi.

Erdem Uyar'ın kısa süre içinde solunum cihazı olmadan nefes almaya başladığına işaret eden Genç, "Küçük de olsa tepkiler veriyor, bunlar güzel gelişme" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA