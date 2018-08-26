Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını

Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, 9 günlük bayram tatili boyunca ilgi odağı oldu.

Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

Altınbeşik Mağarası'nın özellikle yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini belirten ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, mağaranın görsel zenginliğiyle her zaman ilgi odağı olduğunu söyledi.

Doğanoğlu, mağaranın içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunduğunu ifade ederek, "Antalya'nın en güzel yerlerinden birinde bulunan Altınbeşik Mağarası görülmeye değer eşsiz bir zenginliğimiz. Bayram tatili boyunca mağara adeta ziyaretçi akınına uğradı" dedi.

Altınbeşik Mağaraları İşletme Sorumlusu Hatice Sekmen ise, mağaranın her mevsim büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Sekmen, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Böylesi ilgi gören bir mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA