"Cesur" aslan, "Sultan" ile kafesinde mutlu

Şırnak Cizre'de yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamayla bir araçta bulunan ve "Cesur" ismi verilen aslan, yaşıtlarından daha iri ve heybetli bir görünüme kavuştu.

Cizre'de geçen yıl, arama ve kontrol noktasında polislerce bulunduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürülen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından "Cesur" adı verilen yavru aslan, 800 metrekarelik açık kafesinde ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor.

Gaziantep'e ilk götürüldüğünde 650 gram ağırlığa sahip olan "Cesur", bebek gibi biberonla beslendi. Şu anda yaklaşık 1,5 yaşında olan "Cesur", 100 kilograma ulaştı.

Uzmanlara göre yaşıtlarından daha iri bir görünüme kavuşan "Cesur", son zamanlarda kafesini, yaşıtı olan "Sultan" adlı dişi aslanla paylaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, "Cesur"un 1 yıl önce, henüz 2 aylıkken polisler tarafından uygulama sırasında yakalanarak Gaziantep'e getirildiğini söyledi.

Ellerine ulaştığında aslanın 650 gram ağırlığında olduğunu anlatan Özsöyler, bakıcıların aslana bebek gibi baktığından söz etti.

Özsöyler, aslanın biberonla beslenerek 3,5 kilogram ağırlığa ulaştırıldığını, sonrasında etle beslenmeye başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Artık buluğ çağına ermiş durumda ve kafesinde mutlu şekilde yaşıyor. Bizim barınağımızda bulunan Sultan adlı dişi aslanı da Cesur'un yanına bıraktık. Şu an beraber yalnızlıklarını gideriyorlar ve iyi anlaşıyorlar. İlerleyen süreçte de yavru alabilmek için bir arada kalıyorlar."

Kaynak: AA