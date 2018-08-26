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Kuşadası'ndaki milli park bayramda ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Güzelçamlı'daki milli parka 9 günlük bayram tatilinde 120 bin kişi giriş yaptı.

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Kuşadasındaki milli park bayramda ziyaretçi rekoru kırdı

Kuşadası Güzelçamlı’da bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, bayram tatilinde tarihi rekora imza attı. 

Doğa yürüyüşleri, kültür turlarına katılanlar ve müze girişleriyle birlikte 9 günde milli parka 120 bin kişi giriş yaptı.

Güzelçamlı kapısından denize girmek ve piknik yapmak için her gün ortalama 4 bin araç ve bin 500 yaya girişi olurken, uzun araç kuyrukları oluştu. Milli park içinde neredeyse araç koyacak yer kalmadı. 

Ziyaretçi rekoru kırılan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na tatilin son günü de büyük ilgi vardı. Milli parka gidenler, sabahın erken saatlerinde giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun talep nedeniyle Milli Park Müdürlüğü milli parka araç girişlerini saat 13.00’dan itibaren kapatmak zorunda kaldı. Tatilcilerden girişlerini toplu taşıma araçlarıyla yapmaları istendi.

Kaynak: İHA

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