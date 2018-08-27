Ormanların koruyucu ekibi: Alev Avcıları

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve orman işçilerinden oluşturulan "Alev Avcıları" isimli ekip, ormanlık alanlarda oluşan yangınlara en kısa sürede müdahale etmek için 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınlarına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini önlemek amacıyla Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde konuşlandırılan "Alev Avcıları"nın sırt çantalarında, uzun süre yangın alanında kalmalarına yardımcı olacak giysi ve gıda maddeleri ile olası yaralanma durumunda kullanmaları için sağlık seti bulunuyor.

Güne sabah sporuyla başlayan ekip, orman yangınlarında karşılaşılabilecek durumlar hakkında eğitim alıyor.

Yangın sırasında sıkıntı yaşamamak için sürekli tatbikat yapan "Alev Avcıları", kendi bünyelerindeki gözetleme kulelerinden veya Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan gelen ihbarlar doğrultusunda yangın harekat merkezinden 5 dakika içinde ayrılarak 15 dakikada yangına müdahale edecek şekilde hazır bekliyor.

Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik, müdürlüklerine bağlı 220 bin 670 hektarı orman olmak üzere 560 bin 352 hektarlık alanda faaliyet gösterdiklerini, görev alanlarının orman yangınları açısından ikinci derece hassas bölge olduğunu söyledi.

Çelik, "Müdürlüğümüzde 9 mühendis koordinesinde 237 personelle orman yangını önleme, kontrol ve söndürme faaliyetleri yürütülmektedir. Kendilerine 'Alev Avcıları' ismini verdiğimiz orman işçilerinden oluşan özel ekip, yangına müdahale etmek için Amasya merkez, Taşova ve Gümüşhacıköy'de kurulu 3 ilk müdahale binasında nöbet tutuyor" dedi.

Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor

Tamer Çelik, yangınların genelde ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını, piknik ateşlerini söndürmelerini, sigara izmaritlerini yere atmamalarını ve anız yakmamalarını istiyoruz. Orman işçilerimiz büyük özveriyle çalışıyor. Ekiplerimiz, arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale gerçekleştiriyor. Yangının büyüklüğüne göre dozer, greyder gibi iş makinelerimiz de yangına müdahil olmakta ve en hızlı şekilde yangını söndürmeye çalışmaktalar."

Alev Avcıları'nın yangınlara canları pahasına müdahale ettiğini anlatan Çelik, "Yangında en önemli husus, kısa zamanda müdahaledir. Biz ve 'Alev Avcıları' orman yangınlarına, ormanlarımızın ülkemizin milli değeri ve gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız olduğu bilinciyle müdahale ediyoruz" dedi.

Orman işçisi Hüseyin Derici de, "Ormanlarımız bizlere emanet. Olası bir orman yangınında canla başla çalışıyoruz. Ormanlar bizim mirasımız, biz de mirasımıza sahip çıkmak için 24 saat görevimizin başındayız" diye konuştu.

Kaynak: AA