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Türk hacıların ikinci durağı peygamber kokulu şehir Medine

Hacıların Mekke'den sonra ikinci durağı Medine'de Hz. Muhammed'in kabri. TRT Haber ekibi, Türk hacıların heyecanına ortak oldu.

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Türk hacılar, Mekke'deki hac ibadetlerinin ardından kafileler halinde Medine’ye geçiyor.

Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'i de ziyaret ediyorlar 

Medine’deki ilk durak, Hz. Muhammed'in kabrinin yer aldığı Mescid-i Nebevi. Sadece Hz. Muhammed'i değil, aynı zamanda Hz. Ebubekir'i ve Hz. Ömer'i de ziyaret ediyorlar. 

Yeşil Kubbe’yi günün 24 saati ziyaret edebilmek mümkün. Hacılar Medine'de kaldıkları süre boyunca namazlarını da burada kılıyor, Rasulullah'ın huzurunda dualar ediyor. 

Ravza-i Mutahhara'da namaz 

Ancak bir yer var ki Müslümanlar orada namaz kılmak için birbirleriyle yarışıyor: Hz. Muhammed'in “cennet bahçelerinden bir bahçe” diye nitelendirdiği Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammed'in mezarından minberine kadar olan bu özel yer, Müslümanlar için Mescid-i Nebevi'deki en önemli alan. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: trt haber, TRT, müslüman, Mekke, medine, Hz. Muhammed, hacı
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