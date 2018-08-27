Metin Çelebi Erzurum'un Oltu taşını dünyaya tanıtıyor

Erzurum'da "siyah altın" olarak adlandırılan Oltu taşına 43 yıldır şekil veren Metin Çelebi, bu taştan ürettiği tespih ve aksesuarları hem meraklılarının beğenisine sunuyor hem dünyaya tanıtmaya çalışıyor.

8 yaşındayken Oltu ilçesinde tespih ustası olan Ahmet Çoskun'a emanet edilen Metin Çelebi, bu mesleğe başladığı ilk yıllarda sadece atölye temizleyip malzeme taşıdı.

Çelebi, aradan geçen sürede mesleğinin inceliklerinin yanı sıra tespih yapımını ustası Çoşkun'dan, bu taştan çeşitli süs ve takı eşyası yapımını ise diğer ustalardan öğrendi.

Çekiç, murç, kazma ve kürek yardımıyla güçlükle çıkarılan ve halk arasında "siyah altın" olarak tabir edilen Oltu taşını el emeği ve göz nuruyla işleyen Çelebi, yaptığı tespih, süs ve hediyelik eşya ile takıları meraklılarına satıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı da olan Çelebi, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması, yeni ustalar yetiştirilmesi ve dünyaya tanıtılması için çalışmalar yapıyor.

Oltu taşını 25 ülkede tanıttı

Yaptığı ürünlere Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işleyen Çelebi, yurt içi ve dışındaki 25 ülkede katıldığı organizasyonlarda, eserleriyle Türkiye ve Erzurum'un tanıtımına da önemli katkılar sağladı.

Oltu taşı madeninin yerin altından, yaklaşık 300 metreden zor şartlarda çıkarıldığını anlatan Çelebi, "Yaptığımız meslek doğal bir kaynağı ya da madeni çok sayıda aşamadan geçirerek vitrine çıkartmaktır. Oltu taşı toprak altında çıkartılarak, elde tespih olana kadar yaklaşık 15 aşamadan geçiyor. Oltu taşı vitrine çıkana kadar havayla temasını keserek nemli alanda saklıyoruz. Daha sonra Oltu taşından önce ‘Ne yapabilir veya hangi aksesuara uygundur’ diyerek sınıflandırarak sabırla işlemeye başlıyoruz" dedi.

Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı'dan etkileniyor

Çelebi, Oltu taşı işlemeciliğinin titizlik gerektiren bir meslek olduğunu söyleyerek şunlardan bahsetti:

"Taşa emek, alın teri ve ruh kattığınız zaman çok güzel bir şey oluyor. Yaptığım ürünü başkasının elinde gördüğümde çok mutlu oluyorum, çalışma isteğimi arttırıyor. Birisi senin yaptığın ürünü de beğeniyorsa çok mutlu oluyorsun."

Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı motiflerini eserlerine aktaran Çelebi, "Oltu taşını toplumlara ve kitlelere ulaştırmak için yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülkelerde yapılan fuarlara katıldım. Fuarlarda yaptığım ürünlerin satışını ve tanıtımını yapmak bana çok mutluluk veriyor. Erzurum’un Oltu ilçesinin Tutmaç köyünde yapılan bir ürünün ve Oltu taşının Singapur’da veya başka yerde tanıtımını yapmak bana mükemmel bir şekilde tat veriyor" dedi.

Kaynak: AA