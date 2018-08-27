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Mevsimlik işçilerin Konya'da zorlu mesaisi başladı

Tarımsal üretimin ekimden hasada her aşamasında görev alan mevsimlik tarım işçileri, yurdun dört bir tarafına gidip çalışarak evlerine ekmek götürüyor.

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Mevsimlik işçilerin Konyada zorlu mesaisi başladı

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'na Türkiye'nin çeşitli illerinden giden mevsimlik tarım işçileri, zorlu yaşam şartlarında ekmeğini kazanıyor.

Güneydoğu Anadolu'dan birçok aile, ekonomik nedenlerle her yıl nisan-aralık dönemini, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde çalışarak ve çadırlarda konaklayarak geçiriyor.

Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği Başkanı Suphi Curun, mevsimlik tarım işçilerinin, hasat zamanında aracılarla bağlantıya geçerek İç Anadolu'nun çeşitli illerine gittiğini söyledi.

Tarımsal faaliyetin çeşidine göre mevsimlik işçi sayısının belirlendiğine değinen Curun, "Şanlıurfa ve ilçelerinden nisanın ilk haftasında göç başlıyor" dedi.

Curun, "Tarım işçilerinin bahar ayında yola çıkmasından dolayı özellikle çocuklarımız okullarından mahrum kalıyor. Mecburen eğitimleri yarıda kesiliyor" diye konuştu.

"En fazla göçü Konya alıyor"

Hasat aylarında özellikle Konya'da tarım işçisine fazlaca gereksinim duyulduğunu belirten Curun, "Türkiye'de en çok mevsimlik işçinin göç ettiği kent Şanlıurfa, en çok mevsimlik işçi göçü alan kent de Konya'dır" dedi.

Curun, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin şartların iyileştirilmesi için yetkili kurumlardan destek beklediklerini, sorunlarının sadece çocukların eğitimden uzak kalmasıyla sınırlı olmadığını söyledi.

"Tarım işçileri, konaklayacağı yere kurduğu çadırların elektrik ve suyunu temin etmekte zorlanıyor. İşverenlerin, çalışma ve konaklama koşullarını iyileştirmesini bekliyoruz. Memleketlerinden uzak şehirlere tarım işçiliği yapmaya gidenler yol paralarını dahi kendi cebinden karşılıyor. İşçilerimiz 40-50 derece sıcaklıkta ekmek parası kazanırken karşılaştıkları bazı sıkıntıları giderilsin."

"Okul kapanmadan memleketimizden ayrılıyoruz"

Üniversite sınavına girdikten sonra Şanlıurfa'dan Konya'ya, ailesinin yanına giden 19 yaşındaki Gülbahar Curun, hasat dönemi bitene kadar Konya'da çalışacağını söyledi.

Sınava çalışma imkanı bulamadığı için üniversiteyi kazanamadığını anlatan Curun, "Tarım işçiliği bizim eğitimimizi çok etkiliyor. Okul kapanmadan memleketimizden ayrılıyoruz. Dersler başladıktan bir hayli süre sonra tekrar okula gidebiliyoruz. Hayatımızın çoğunluğu işte geçiyor. Üniversiteyi kazanıp çocuk gelişimi bölümünü okumak istiyorum" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarım, tahıl, şanlıurfa, mevsimlik, Konya, işçi, hasat
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