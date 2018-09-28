Düzce'de balık popülasyonu fotoğraflandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİYOM) Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, Düzce Akçakoca'da dalış yaparak balık popülasyonunu fotoğrafladı.

Yağlıoğlu, Karadeniz'in balık popülasyonu olarak zengin olduğunu söyledi.

Birçok balık türünün Karadeniz'de yaşadığını belirten Yağlıoğlu, "Karadeniz'de bizim tespitlerimizde 179 balık türü var. Bazı kayıtlara göre 180 türdür. Bunlardan 80 tanesini Akçakoca sahillerinde görmek mümkün. Balıkçı ağlarında veya su altında bunları tespit etmek mümkündür. Bu da bölgemizin biyoçeşitlilik anlamında zengin olduğunu gösteriyor" dedi.

Akçakoca'nın su altı fotoğrafı için uygun bir bölge olduğunu anlatan Yağlıoğlu, şunları söyledi:

"Fotoğraf çekmek için uygun bir su altı ortamı var. Akçakoca Karadeniz'in biyoçeşitlilik anlamında en zengin bölgesi. Burada 80 tür kemikli deniz balığı tespit ettik. 2015 yılında balıkçı ağlarına takılan köpek balığını da sergiliyoruz. Temiz ve sahillerimiz çok güzel. Yılın belli zamanlarında görüş alabilecekleri, uygun su altı fotoğraf çekebilecekleri ortamı sağlıyor."

Karadeniz'de çok sığ bölgelerde bile su altının popülasyonu görüntüleme imkanı olduğunu vurgulayan Yağlıoğlu, Akdeniz'in aksine daha sığ suda 5-6 metrede çok güzel su altı fotoğrafları yakalamanın mümkün olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Yağlıoğlu, fotoğrafların büyük bölümünün kale plajından çektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Karadeniz'deki salyangoz buranın türü değildir. Başka denizlerden Karadeniz'e göç etmiştir. İşgalci bir türdür. Balıkçılarımızın yüzde 50'sinden fazlası bu türle geçiniyor. Balıkçılarımız dışarıdan göç eden türlerle geçinebilir hale gelmişler. Çekilmiş olan bu fotoğraflarda 'Hani' balığı da var. Su altında ilk defa çekilmiş ve kayıt altına alınmıştır."

Kaynak: AA