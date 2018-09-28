Giresun'da biyoçeşitlilik çalışmaları tamamlandı

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, bölgede sürdürülen biyoçeşitlik çalışmalarının tamamlandığını ve Giresun'a özgü 6 bitkinin tespit edildiğini söyledi.

Kuduban, "Giresun-Gümüşhane İlleri Allıgelin Tür Eylem Planı" çalıştayında yaptığı konuşmada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında Türkiye'nin biyoçeşitlilik envanterinin çıkartılması çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

2020 yılına kadar Türkiye genelindeki tüm fauna ve floranın envanterini çıkartmak ve bu envanterin koordinatlı olarak "Nuh'un Gemisi" adı altında oluşturulan veri tabanına yerleştirmek olduğunu vurgulayan Kuduban, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalardan önce ülkemizde 9 bin tane bitki, 3 bin adet de endemik bitki türünün olduğunu tahmin olarak veriyorduk. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 15 bin bitki türümüzün dünya ile ortak, 3 bin 500 yaklaşık endemik türümüzün olduğunu belirledik. Bunların içerisinde aromatik bitkilerin ne olduğunu, değerli tip yaşamlarının hangileri olduğunu, kuş türlerinin hangilerinin olduğunu, ekonomiye nasıl kazandırabiliriz, bunları gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz, bunların hepsini öncelikle bir envanterle çıkarıyoruz."

"2 bin 200 civarında bir bitki türümüz bulundu"

Kuduban, 2012 yılında da belirlenen önemli türleri koruma adına "Tür Koruma Eylem" ve "Tür Mücadele Eylem" planlarının da hazırlandığını belirtti.

Giresun'da biyoçeşitlilik çalışmalarının tamamlandığını anlatan Kuduban, şunları söyledi:

"Giresun'da biyolojik çeşitlilik çalışmalarımızda 2 bin 200 civarında bir bitki türümüz bulunduğu belirlendi. Bunlardan 6 tanesi sadece Giresun'a özgü. 211 tane de Türkiye endemik çeşitliliği olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmadan önce 114 Türkiye endemik bitki vardı. Çalışmalarımızla birlikte 100 tane daha tespit edildi."

Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde görülen allıgelin bitkisinin Giresun'un iç kesimlerinde yer alan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde de varlığının tespit edildiğini belirten Kuduban, bu bitkinin eylem planında da sona geldiğini söyledi.

Kaynak: AA