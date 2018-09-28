  • 28 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.016
    EURO 6.979
  • BIST 100045.03
    ALTIN 230.448
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bodrum'da "Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya" deniz dibi temizliği

Bodrum'da "Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya" deniz dibi temizliği

Bodrum koylarında düzenlenen temizlik etkinliğine 11 dalgıç katıldı. Denizden, cam, plastik şişe, bardak, tabak, kağıt, karton ve demir atıkları gibi malzemeler çıkarıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bodrumda &quot;Cevat Şakirin İzinden Gökovaya&quot; deniz dibi temizliği

Muğla Bodrum'da, "Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya" adlı deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi öncülüğünde, Karacasöğüt Limanı, İngiliz Limanı, Tuzla, Yediadalar ve Kargıcık Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 11 dalgıç görev aldı.

Temizlik çalışmalarında denizden, cam, plastik şişe, bardak, tabak, kağıt, karton ve demir atıkları gibi malzemeler çıkarıldı.

Çalışmalara "Venüs" adlı katı atık toplama teknesi de destek verdi. Atık miktarının bir önceki yıllara oranla azaldığı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum turizminin vazgeçilmezlerinden olan mavi yolcuğun uğrak noktalarında her yıl yaptıkları çalışmayı bundan sonra da devam ettireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla Bodrum, deniz dibi temizliği, dalgıç, Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER