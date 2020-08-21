Tanı konmasının ardından ameliyat olan ve karın bölgesinden 15 santimetre (1kilogram) kitle çıkarılan Duru Eryiğit, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde başlayan tedavi sürecinde bugüne kadar 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi gördü.

Duru Eryiğit’in sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 Tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerekiyor. İlacın SGK tarafından karşılanmaması ve yüksek maliyeti nedeniyle destek arayışına giren Eryiğit ailesi İstanbul Valiliğinin onayıyla bir destek kampanyası başlattı.

“Duru’ya Umut Ol” isimli kampanya ile tedavi için gereken 4 milyon TL’nin sağlanması hedefleniyor. Baba Orhan Eryiğit, tedavi süreci hakkında şunları söyledi:

“Duru doğmadan önce bembeyaz masmavi gözlü bir bebeğimiz olacak diye hayal kurardık. Öyle de oldu çok şükür. Hastaneye rutin olarak giderdik, ateşi çıktığında da diş çıkarıyor sandık. Çok üstelemedik ama kan değerlerine bakıldıktan sonra yavaş yavaş ne olduğunu, ne olacağını ya da doktorların neden bu kadar incelediğini anlamamaya başladık. 4 Eylül 2019’da hastanede yatmaya başladık, o günden sonra da zaten hep hastanedeyiz. Çok zorlu bir süreç başladı sonrasında. Çünkü görünürde çocuğunuzda bir şey yokmuş gibi oluyor. Normal çocuklar gibi gülüyor, oynuyor ama ilaçları almaya başladığında yavaş yavaş anlatmaya bile dilim varmayan hallerini görüyorsunuz. Eskiden hafta sonu evde bir şey yapmadan geçen günlere sitem ederdik, ne lüksmüş aslında... Biz yine arada evine gelip gidebilen taraftaydık. Hastaneye bir kere girip 2 sene hiç çıkamayan anne ve çocuklar var ki… Zaten bu 1 yılda sadece kendi çocuğumuza üzülmedik, oradaki herkes kendi çocuğun oluyor. Hepsinin derdi derdin, acısı acın. 7 aylık bebeğimden 1 kilo kitle çıkarıldı. Zaten canı neydi ki? Ya da o onunla nasıl yaşamış, biz nasıl fark etmemişiz? Ama Allah bize bunu sundu hamdolsun... Yapabileceğimiz tek şey onlar iyi olsun diye anne baba olarak neyi en iyi yapabiliriz onu bulmak. Allahım kimseyi evladıyla sınamasın."

Hayat dolu bir çocuk

Eryiğit sözlerini şöyle tamamladı:

"O kadar neşe dolu hayat dolu sosyal bir çocuk ki... 7 aylıkken soyutlandı çevresinden belki ama insanlarla o kadar iyi ki. Hep güler, ağlarken çok az görürsünüz Duru'yu. Bu süreçte bir kere markete doğru yürüttük. Her gördüğüne yol kenarından çiçek koparıp vermeye çalıştı. Çok şükür tedavide belli bir noktaya geldik ve bu ilaca Duru'nun da normal çocuklar gibi bir hayat sürdürebilmesi için çok fazla ihtiyacımız var. Belki de Duru'nun kalıcı şifası bu ilaçta. Dualarınızı eksik etmeyin. Çünkü bu hastalık kesin bitti denmiyor hiçbir zaman. Allah'tan duamız, Rabbim tüm şifa bekleyenlere kalıcı şifa versin... Durumuzu da bize bağışlasın.“

Nöroblastom nedir?

Duru Eryiğit için hazırlanan kampanya grafiklerinde hastalığın kısa bir tanımına da yer verildi:

“Nöroblastomlar kötü huylu solid tümörlerdir. Bunlar sempatik sinir sisteminin kontrolden çıkmış ilkel hücrelerinden ortaya çıkarlar. Nöroblastomların bazıları oluştukları yerle sınırlı kalmaktadır, bazıları ise kendilerine yakın lenf düğümlerine (lenf bezlerine, lenf bezelerine) sıçramaktadır. Bazı hastalarda kemik iliğinde, kemikte, uzaktaki lenf düğümlerinde, karaciğerde veya ciltte, nadiren de beyinde veya akciğerde hastalıklı hücreler yani metastazlar belirebilmektedir. Nöroblastomların kendilerine has bir özelliği de spontan olarak kendiliklerinden küçülüp ortadan kaybolabilmeleridir.”