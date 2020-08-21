Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Gümüşören Ulupınar mezrasında, 3 hanede 30 nüfus yaşıyor. Bölgede yaşanan anlaşmazlıktan dolayı mezraya yıllardır yol yapılamıyordu.

Siirt İl Özel İdaresi mezrada yol yapım çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, mezralar arasındaki anlaşmazlığın giderildiğini istekleri doğrultusunda yolu mezranın alt kısmında geçireceklerini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Katır sırtında yorucu ve tehlikeli bir yolculuk yapıyorlardı"

Mezra sakinlerinin taleplerini yakından takip ettiğini ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yoğun bir mesai harcayacaklarını açıklayan Canpolat, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 50 yıldan bu yana mezranın yolu yoktu. Mezrada yaşayan köylülerimiz Beğendik Beldesine gelebilmek için at ve katır sırtında yorucu ve tehlikeli bir yolculuk yapıyorlardı. Yaşadığımız bu çağda böylesine bir görüntünün, yakışık olmadığını düşünerek projemizi hızlandırdık ve iş makinelerimizi ve ekiplerimizi buraya sevk ederek aralıksız bir şekilde çalışmalarını sağladık. Şuan yol çalışmamız mesai menfumu gözetmeksizin dinlemeden devam etmektedir. Arazinin coğrafi konumu engebeli ve uçurum olmasından ötürü yol çalışmasını dikkatli bir şekilde yapmak zorundayız."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Canpolat iki mezra arasında ortalama 4 kilometre yeni yol yapılacağını ifade etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Alkışlarla karşıladılar

Mezra halkı, İl Özel İdaresine ait iş makinelerini alkışlarla karşıladılar. Ulupınar mezrasında yaşadıkları günden buya yollarının olmadığını belirten mezra sakinlerinden Behren Özdemir, şunları söyledi:

"Burada keşif yapıldığında inanmadık ancak kısa bir zamanda iş makineleri gelerek çalışmaya başladı. Çocuklarımız okula, hastalarımız hastaneye katır ve at sırtında götürüyorduk. Özel İdare bunu görünce bizlere destek oldu ve hemen çalışma başlattılar. Ben başta Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu’na, İl Genel Sekreterimiz Hıfzullah Canpolat’a, çok teşekkür ediyorum. Bizler 50 yıldır yol çilesi çekiyorduk, Allah Devletimize, Milletimize zeval vermesin."