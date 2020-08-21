Erzincan’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Karadiğin köyünde top oynayan çocukların forma ve ayakkabılarının olmadığını gören askerler, çocuklara forma ve ayakkabılar alarak çocuklara sürpriz yapıp çocuklarla maç yaptılar.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın da katıldığı etkinlikte 15 çocuğa forma ve ayakkabı alan askerler çocuklara sürpriz yaptı.

Forma ve spor ayakkabıları gören çocuklar yerlerinde duramazken maç öncesi şınav çekti.

[Fotoğraf: AA]

Askerler tarafından ayakkabıları ve formaları giydirilen çocuklar daha sonra da Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş´ın kaleci olduğu sahada askerler ile tek kale maç yaptı.

Çocuklara maç sonrası Jandarma Arama Kurtarma Köpeği Bulut, tarafından da kısa bir gösteri yapıldı.