Çocuklarda dijital bağımlılık artıyor. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilci, dijital bağımlılığın pandemi döneminde 2 kat arttığını, her 4 öğrenciden 1'inin ciddi anlamda dijital nesnelere karşı bağımlılık duygusu içerisinde olduğunu söyledi.

Bu grubun yüzde 37'sinde yoksunluk sendromu görüldüğünü söyleyen Dilci, “Dağınık beyin sendromu daha çok yoğun dijitalleşme ve teknoloji ürünleriyle eş zamanlı kısa sürede çok iş yapma kaygısıdır. Bu, çocuklarda dışa dönük dikkat eksikliği, odaklanma problemi ve beraberinde güçlü bir yerinde duramama problemine dönüşmektedir” diye konuştu.

İlkokul düzeyindeki çocuklar çok bağımlı



Okul öncesinde bağımlılık yüzde 21 olarak görülürken, en çok bağımlılığın yüzde 33’lük oranla ilkokul düzeyindeki çocuklarda olduğu görülüyor.



Geçmiş olduğumuz 2 yıllık süreçte uygulanan uzaktan eğitim programının buna sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.



“Dijitalleşmeye karşı değiliz”



Dijitalleşmeye karşı olmadığını belirten Prof. Dr. Dilci, “Bunun sağlıklı, doğru ve çocuklarımızın psiko-pedagojik, bilinçsel, duyusal, devinsel gelişimlerini sabote etmeyecek şekilde kullanılması taraftarıyız” dedi.

Önleyici tedbirlerin alınması gerek

Yapılan araştırmayla bağımlı çocukların günde 10 saat 47 dakika dijital nesnelerle temas halinde olduğu belirlendi.



Dijital nesnelerin ortaya koymuş olduğu elektromanyetik etki ile çocukların bilişşel bozukluk ve duygusal problemler yaşayabileceğini söyleyen Dilci, gerekli rehberlik önlemlerinin alınması gerektiğini ekledi.

