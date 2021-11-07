74 yaşındaki Nuri Kaba, Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşıyor. 52 yıl önce başladığı sobacılık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen yapmaya devam ediyor.

8 çocuğunu sobacılıkla büyüttü

Güneysu'nun sobacı Nuri amcası, 8 çocuğunu sobacılık yaparak yetiştirdi. Yatalak eşi ve annesini de mesleğinden elde ettiği gelirle bakıyor.

"Çırakken bu mesleği yapmaya karar verdim"

Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Kaba, "Çıraklık döneminde bu mesleği yapmaya karar verdim. "'Gurbete çıkmayacağım, hayatımın sonuna kadar bu meslekle yaşamıma devam edeceğim' diye kendime söz verdim" dedi.

Nuri amcanın mütevazı dükkanı neredeyse her gün açık. 2 evladını kaybetmenin acısını yaşayan Nuri amcanın eşi de 26 yıl önce felç olmuş.

Yatalak eşi ve 107 yaşındaki annesine bakıyor

O gün bu gündür hem eşine hem de 107 yaşındaki annesini bakıyor. Kızı ve gelini de ona destek oluyor.

"Hastalarınızı ziyaret edin"

Geçlere tavsiyelerde bulunan Kaba, şunları söyledi:



"Küçük, büyük, kadın, erkek... Herkes hastasını ziyaret etsin. Çünkü hasta yalnız ihtiyacının giderilmesi değil, yakınını yanında görmek ister. Onunla bir kaç kelime sohbet ister."

Nuri amcanın dükkanı hem ekmek teknesi hem de dostlarıyla buluşma adresi. Ömrü yettikçe de mesleğini sürdürmeye kararlı.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Fatih Ayaz