Gaziantep'te öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla okullarda "can dostlarla" gösteriler sunuluyor.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde eğitilen "Fox" isimli labrador cinsi köpek, her hafta bir okulda gösteri yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, etkinliği sosyal medya hesabından da duyurdu:

"Gaziantep’te okulları ziyaret ederek, çocuklarımızı hayvan dostlarımızla tanıştırıyor, dünyamızın onlarla daha güzel olduğunu ve hayvanlar için yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz."