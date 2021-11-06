Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü lösemiye farkındalık için turuncuya büründü
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.
Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.
Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Lösemi
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