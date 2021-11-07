Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi Banakna Köprüsü tüm ihtişamıyla günümüze kadar uzanıyor.

Banakna Köprüsü, Alaca köyündeki Deviskel Deresi üzerinde konumlu. Adını da bulunduğu Yangınlı mevkiinin eski adından alıyor.

Köyleri birleştiriyor

Köylülerin kiliseye gidebilmek için bu köprüyü inşa ettiklerini söyleyen Fotoğraf Sanatçısı Osman Demir, "İki köyü birleştirmek için yapılmış o dönemde yani Gürcü Krallığı döneminde bu sol taraftaki köyde kilise olduğu için bu köyde olmadığı için bu köylülerin kilise gidebilmek için yaptığı köprüdür." dedi.

Şu an yolun kullanılmadığını söyleyen Doğa Fotoğrafçısı Murat Yıldırım da, "Kullanılmadığı için pek bilinmiyor bu yüzden ama eski ihtişamını koruyor köprümüz" ifadelerini kullandı.

Tek kemerli taş köprü, dere yatağından yaklaşık 40 metre yükseklikte yer alıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki köprüye araç yolunun bitiminden sonra 15 dakikalık yürüyüşle ulaşılabiliyor.