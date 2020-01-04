Doğanın yırtıcı kedileri vaşaklar fotokapana yansıdı04 Ocak 2020 Cumartesi 10:22 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 10:52
Burdur'daki yaban hayatını gözlemlemek adına kurulan fotokapan, ender görülen vaşak ailesini görüntüledi. Elde edilen görüntüler, vaşakların yaşamı hakkında doğa araştırmacılarına yeni bilgiler sunuyor.
Doğa bilimcilerin yakından izlemeye çalıştığı vaşaklar, Burdur'da ortaya çıktı.
Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapana, üç vaşak takıldı. Hem hareketleri hem de sesleri kaydedildi.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Avlanmak için genellikle geceyi tercih eden vaşakların, bu kez gündüz saatinde görüntüsü elde edildi. Burdur'un farklı doğa bölgelerine kurulan 25 fotokapanla, vaşakların yanı sıra onlarca yaban hayvanının daha görüntüsü kaydedildi.
Görüntüler, bilim insanlarıyla doğa araştırmacılarına bölge ve Türkiye'nin yaban hayatı hakkında yeni bilgiler veriyor.
Kaynak: TRT Haber