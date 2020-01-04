Doğa bilimcilerin yakından izlemeye çalıştığı vaşaklar, Burdur'da ortaya çıktı.

Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapana, üç vaşak takıldı. Hem hareketleri hem de sesleri kaydedildi.

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Avlanmak için genellikle geceyi tercih eden vaşakların, bu kez gündüz saatinde görüntüsü elde edildi. Burdur'un farklı doğa bölgelerine kurulan 25 fotokapanla, vaşakların yanı sıra onlarca yaban hayvanının daha görüntüsü kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Görüntüler, bilim insanlarıyla doğa araştırmacılarına bölge ve Türkiye'nin yaban hayatı hakkında yeni bilgiler veriyor.

Kaynak: TRT Haber