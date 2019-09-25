Yaşam
Doğal sabun yapmanın sırrını Yıldırım ailesi anlatıyor25 Eylül 2019 Çarşamba 15:47 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:24
Şampuanlar ve sıvı sabunlar reyonları süslese de birçok insanın tercihi, el yapımı doğal sabunlar oluyor. Bursa'nın Göllüce köyünde yaşayan Yıldırım ailesi, binlerce yıllık doğal sabun geleneğini hala yaşatıyor.
Zeytinyağı, su, kostik konuluyor ve bir tutam da defneyaprağı ekleniyor. Ortaya zeytinyağlı doğal sabun çıkıyor.
Bursa'nın İznik ilçesindeki zeytin işletme tesisinde sabun da üretiliyor. Sabun üretiminde dip zeytinlerden çıkarılan zeytinyağı kullanılıyor.
Yıldırım ailesi Göllüce köyündeki fabrikada sık sık atölye çalışmaları düzenliyor. Fabrikayı ziyaret edenlere zeytinyağlı sabun üretiminin tüm aşamaları anlatılıyor.
Haber: Hayri Şen
Etiketler: zeytinyağlı sabun doğal sabun