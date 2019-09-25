İzmir'in Konak ilçesindeki Namık Kemal Lisesinin bahçesi ve koridorlarında farklı hayvanlar bir arada yaşıyor. Lisedeki hayvan besleme geleneği 1990'lı yıllara kadar dayanıyor.

21 sene beslenen ve 2011'de öldükten sonra okul bahçesine gömülen "Black" adlı köpek ile 18 yıl beslendikten sonra 2008'de ölen "Pamuk" adlı kedinin okul kültürüne yerleştirdiği hayvan sevgisi, bugün 5 kedi, 3 köpek, 3 tavuk, 1 papağan ve 200 balıkla sürüyor.

Şükela, Sarı Kafa, Tombik, Kibar ve Battaniye adlı kediler, Bozok, Max ve Boncuk adlı köpekler, 3 Tokat tavuğu yaklaşık 25 bin metrekarelik okul bahçesini paylaşıyor. Namık adlı papağan müdürün odasında, balıklar ise koridorlardaki akvaryumlarda sevgiyle büyütülüyor.

[Fotoğraf: AA]

En kıdemlisi Şükela

Okul Müdürü Mustafa Hilmi Dişbudak, meslek hayatı boyunca okuldaki hayvanların öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlediğini söyledi.

Namık Kemal Lisesinde yaklaşık 3 yıl önce göreve başladığını anlatan Dişbudak, okulda hayvan sevgisine yönelik uygun ortamı değerlendirmek istediğini belirtti.

En kıdemli hayvanlarının 4 yıldır bakılan kedi Şükela olduğunu vurgulayan Dişbudak, "İki yıl önce bir de köpek sahiplendik. Öğrenciler ona Bozok adını verdi. Bozok'un okula gelmesiyle öğrenciler hareketlendi, onunla okul bahçesinde koşmaya, eğlenmeye başladı. Bahçenin çeşitli yerlerine mama kabı ve suluk yaptılar. Ayrıca bahçemizde 10 yıldır bakılan tavuklarımız var" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Afrika papağanı Namık

Okul bahçesinden dışarı çıkan Bozok'un trafik kazasında yaralanmasının ardından onun rehabilitasyonu için iki köpek daha sahiplendiklerini söyleyen Dişbudak, sosyal medyada kötü halde gördükleri bir papağana da sahip çıktıklarını belirtti.

"Öğrencilerimiz hayvanlarla iç içe oldukları süre içinde çok mutlular. Bu derslerine de yansıyor. Bazı öğrencilerimizin hayvan korkusu vardı. Onları hayvanlarla bir araya getirdik, onları sevmelerini sağladık. Bu sayede korkularını yendiklerini gördük. İçe kapanık bazı öğrencilerimiz sosyalleşti, konuşmaya, gülmeye başladı. Namık bir Afrika papağını. Çocuklar televizyonda görüyordu. Kitaplarda, televizyonda, hayvanat bahçelerinde gördükleri hayvanları okul bahçesinde görüp, onlara dokunup onlarla bağ kurmalarını, böylece okulu daha çok sevmelerini sağladık."

[Fotoğraf: AA]

"Hayvan sevgisini burada edindim"

Okulun 12. sınıf öğrencisi Merve Sevim Suludere de hayvanların dünyasını liseye gelince keşfettiğini anlatarak, "Bozok'la güçlü bir bağım var. Ağır bir kaza geçirdiğinde çok üzüldüm, onun yanında olmaya çalıştım. Özel bir bağ kurduk onunla. Hayvan sevgisini burada edindim. Onların hayatını değiştirebiliyor olmaktan çok mutluyum" dedi.

11. sınıf öğrencisi İlayda Çit ise dedesinin köpekleriyle büyüdüğünü, bu nedenle hayvanları sevdiğini, okulda da onlarla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA