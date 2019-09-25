Ağrılı bağlama ustası Ramazan Evliyaoğlu.

54 yaşındaki Evliyaoğlu mesleğini yaşatmak için babasından kalan evin bir bölümünü atölyeye çevirdi.



Bağlama yapımında dut, ardıç, kestane ve gürgen ağaçlarını tercih eden ve küçük yaşta bağlamaya gönül veren Evliyaoğlu, ilk bağlamasını kürekten yaptığını söyledi.

"İlk bağlamamı ben bir kürekten yapmıştım. Üzerine bir metal tel germek suretiyle bir kürekle yapmıştım. Daha sonra halk eğitim merkezinde kurslara başladım."

Üç yıl önce başladığı bağlama yapımına ilk zamanlar bir haftada bitiren Evliyaoğlu, şimdilerde iki günde bitiriyor.

Ağrılı ustanın el emeği bağlamaları, yurdun dört bir yanından talep görüyor.

Haber: Nesibe Şener