Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi ve o dönemde Anadolu'daki yaşamın minyatür maket ve figürlerle anlatıldığı İstiklal Harbi Şehitliği Abidesi Müzesi, Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelenlerin öncelikli uğrak yeri oluyor.

Konya'daki müzede, İstiklal Harbi başta olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimleri yer alıyor.

Şehitler Abidesi'nde ayrıca, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Ofisi bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

8 ayda 510 bin ziyaretçi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatanı için canını veren binlerce şehidin tanınıp bilinmesi açısından abideye önem verdiklerini söyledi.

Konya'nın, Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:

"Üzerinde bulunduğumuz, hüznümüzü de sevincimizi de birlikte yaşadığımız bu topraklar bizlere şehitlerimizin emaneti. Şehitlik unvanı, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağı. Şehitlerimizin yarısına yakını Konya Askerlik Şubesi'ne kayıtlı. Biz de şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere onların kahramanlık destanını anlatmak için İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni inşa ettik."

[Fotoğraf: AA]

"Burası hem manevi iklimi hem de mimarisiyle Konya'dan ve Konya dışından her yıl yüz binlerce misafiri ağırlıyor" diyen Altay, abideyi bu yılın 8 ayında 510 bin kişinin ziyaret ettiğini ve açıldığı 2008 yılından bu yana ziyaret edenlerin sayısının 5,5 milyona ulaştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA