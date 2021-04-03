İzmir'in Bayındır ilçesi, Türkiye'nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezi. İlçe, son dönemde canlı çiçeğin yanı sıra kurtulmuş çiçek üretiminde de iddialı.

Başak, yulaf, kuşdili, kılçık otu...

Doğadan toplanan bu bitkiler kurutularak önce boylarına göre demetleniyor.

Ardından renk renk boyanıyor.

Boyanın kuruması için askıda kalan ürünler paketlendikten sonra dağıtıma hazır hale geliyor. Kurutulmuş çiçekler, son dönemde iç mekan dekorasyonunun vazgeçilmezi. Artan talep de üreticinin yüzünü güldürdü.

Kurutulmuş çiçekle geçiniyorlar

Bayındır'ın 500 nüfuslu kırsal Turan Mahallesi'nin ana geçim kaynağı kurutulmuş çiçek. İşin lokomotifinde de kadınlar bulunuyor.

Üretici Aygül Bitek, köyün çiçek işinden iyi para kazandığını söyleyerek, "Annelerimiz, çocuklarımız, babalarımız, yaşlılarımız, emeklilerimiz var mesela. Oturdukları yerden, demet hesabı veriyoruz" dedi.

Turan Mahallesi sakini Cemal Bitek ise, "Bayındır'ın ismi kuru çiçekle de bir marka haline gelmiş bulunmakta ve Türkiye'nin en büyük üreticisi konumunda" dedi.

Bayındır'dan Türkiye ve dünyanın dört bir yanına gönderilen çiçekler, evlerin en renkli süsleri oluyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Ali Güler