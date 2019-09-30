Düzce'de sonbaharın gelişiyle yaylalarda kahverengi ve sarı renkler hüküm sürmeye başladı.

Düzce'nin sıra yaylaları olan ve rakımları bin 200 ile bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında renk değişimi yaşanıyor.

Ağaçların büründüğü sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlarının yoğun olduğu yaylalar, eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Yaz aylarının başında yaylaya çıkan "yaylacılar" ise yaylalarda geçirdikleri 8 aylık dönemin son bölümünü hayvan otlatarak ve kuşburnu toplayarak yaşıyor.

Kaynak: AA