Batı Karadeniz yaylalarında sonbaharın izleri

Düzce`de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdürenlere ev sahipliği yapan yaylalarda, sonbaharın gelişiyle kahverengi ve sarı renkler hüküm sürmeye başladı.

Düzce`nin sıra yaylaları olan ve rakımları bin 200 ila bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında renk değişimi yaşanıyor.