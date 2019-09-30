Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, satın aldığı minibüsü yeniden tasarlayarak arkadaşlarıyla seyyar köfte aracına dönüştüren Doğuş Akbaş, şimdilerde üretimini yaptığı araçları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

İlçede ikamet eden Akbaş, 7 yıl önce iş aradığı dönemde arkadaşlarıyla köfte satmaya karar verdi.

Bunun için trafikten çekilen bir minibüsü satın alarak seyyar köfte aracına dönüştüren Akbaş, bir süre köfte satışı yaptı.

Daha sonra başka bir iş için aracı satmak üzere ilan veren Akbaş, gelen yoğun talep nedeniyle arkadaşlarıyla seyyar köfte aracı üretmek istedi.

Trafikten çekilen araçları sahiplerinden satın alan Akbaş, 5 kişilik bir ekiple araçların söküm ve boyama işlemlerinin yanı sıra demir profil ve ahşapla iç dekorasyonunu yapıyor.

Mutfak tezgahı, dolap, masa ve oturma yerinin bulunduğu araçları ruhsatını alıp muayene ve sigortasını yaptırmasının ardından trafiğe hazır hale getiren Akbaş, aracı 30-35 bin liraya satışa sunuyor.

"Ülkenin hemen hemen her yerinde bine yakın aracımız var"

Doğuş Akbaş, iş aradığı dönemde arkadaşlarıyla bir araç alıp köfte ve tost satma fikrinin oluştuğunu söyledi.

Bunun için aldıkları aracı "gezici köfteci aracı" olarak tasarladıklarını belirten Akbaş, "Bu aracımızla pazarlarda, belli noktalarda köfte satmaya başladık. Bir müddet satışını yaptık. Daha sonra kafamızda başka bir iş fikri oluştu. Aracımızı satmak istedik, internete ilan verdik. Çok kişiden araç talep gördü ve telefonlarımız, 'Bize sat' şeklinde hiç susmadı. Daha sonra ülkede bu işte bir açık olduğunu düşündük ve bir araç daha yapıp satmaya karar verdik. Burada arkadaşlarımızla bir atölye kurduk" ifadelerini kullandı.

Akbaş, araçların çekme plakalı olduğunu anlatarak, "Trafikten çekilmiş bu gruptaki araçları alıp burada demirini, ahşabını, boyasını yapıyoruz. Şu anda ülkenin hemen hemen her yerinde bine yakın aracımız var. Bunları alan arkadaşlarımıza da ekmek kapısı oluyor" dedi.

Aracın atölyeye geldiği zaman ortalama 15 günde yeni görünümüne kavuştuğunu aktaran Akbaş, şöyle konuştu:

"Satışını 30 ila 35 bin lira arasında kendi web sitemizden ve sosyal medyadan yapıyoruz. Çekme olarak topladığımız araçlarımızı şu anki halini aldıktan sonra bu araçlara proje çizilerek tekrardan trafiğe çıkartıyoruz. Muayenesini, sigortasını yaptırıyoruz ve resmi yoldan hiçbir eksik evrağı olmadan satışa sunuyoruz."

Akbaş, özel siparişler aldıklarını ve Türkiye'nin dört bir yanına satış yaptıklarını vurguladı.

Kaynak: AA