Bitki çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha zengin floraya sahip Tunceli, her yıl ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında yüzlerce kelebek türüne ev sahipliği yapıyor.

Yüzde 18'i endemik olan bin 600'ün üzerinde kayıtlı bitki türü bulunması sebebiyle ömürleri en kısa olan ve tabiatın en çok sevilen kanatlıları arasında yer alan kelebeklere yaşam alanı sunan kentte, kayıt altına alınan yaklaşık 120 tür kelebek var.

En çok göze çarpan "cadı" kelebeği

El değmemiş bakir doğasıyla öne çıkan Ovacık ilçesi de özellikle nisan ve ekim ayları arasında kanatlarındaki renk ve desenlere göre gruplandırılan çok sayıda küçük zıpzıp perisi, çift noktalı brentis, iparhan, çok gözlü gök mavisi, alıç, sarı antenli zıpzıp, cadı ve diken kelebekleriyle şenleniyor.

İlçede sonbaharın yaşandığı şu günlerde ise bu kelebekler arasında en çok göze çarpan, kahverengi ve beyaz renkte kanatlara sahip, bilimsel adı "chazara briseis" olan "cadı" kelebekleri oluyor.

Diğer kelebek türlerine göre daha çok kurak alanlarda yaşamayı seven ve yerleşim yerlerinde uçuşan cadı kelebekleri, Türkiye'de özellikle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaygın olarak görülüp mayıs ile ekim ayları arasında yaşamını sürdürüyor.

Beyaz renkteki yumurtalarını genellikle otların ya da kayaların üzerine bırakan bu kelebek türü, Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Avrupa, Afganistan ve Çin'de de yoğun olarak görülüyor.

Kaynak: AA