Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'ın Güzelcehisar ilçesinde bulunan lav sütunları turizme kazandırıldı.

[Fotoğraf: AA]

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün projesiyle uluslararası ölçekte de turizme kazandırılması hedeflenen lav sütunları, projenin uygulanmasının ardından ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

[Fotoğraf: AA]

Eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakan lav sütunlarını bu yıl yerli ziyaretçilerin yanı sıra Arap, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Sütunları hem yatay hem dikey olması farklı kılıyor

Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, 1 kilometre sahili bulunan Güzelcehisar'ın özellikle denizi, güneşi, yeşili ve gün batımıyla eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

En büyük hedeflerinin, Güzelcehisar lav sütunlarını uluslararası platforma açmak olduğuna dikkat çeken Dursun, ülkedeki bu sütunların hem dikey hem yatay olmasıyla diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Dursun, "Volkanlardan akan lavların soğuması ve kristalleşmesiyle dörtgen, beşgen ve altıgen sütunlar şeklindeki lav sütunlarının çapları 50 ila 100 santimetre arasında, boyları ise 100 metreye ulaşmaktadır. Bu lav sütunlarının güzelliğini ülkemiz ve dünya insanlarına göstermek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Arap, İngiliz ve Alman turistler çoğunlukta

Projeyle ziyaretçilerin deniz ve doğa manzarası eşliğinde lav sütunlarına erişiminin de kolay hale geldiğini ve projenin ilk etabının tamamlanmasıyla bölgenin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Lav sütunlarının daha rahat görülebilmesi amacıyla deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, seyir terası ve ahşap yürüyüş parkuru yaptık. İnsanlar, hem bu parkurda yürüyor hem de parkur sonunda yer alan iskelede dinlenerek lav sütunlarını izleyip fotoğraf çektiriyor. Yine ışıklandırma sayesinde akşamları da güzel bir manzara oluyor. Projeyle lav sütunlarının tanınırlığı arttı ve bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yerli turistlerin yanı sıra Arap, İngiliz ve Alman turistler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçi ağırlıyoruz."

Kaynak: AA