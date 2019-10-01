Bartın'ın 80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi01 Ekim 2019 Salı 12:56 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 13:28
Bartın'da bulunan 80 milyon yıllık lav sütunları, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılmasının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'ın Güzelcehisar ilçesinde bulunan lav sütunları turizme kazandırıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün projesiyle uluslararası ölçekte de turizme kazandırılması hedeflenen lav sütunları, projenin uygulanmasının ardından ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakan lav sütunlarını bu yıl yerli ziyaretçilerin yanı sıra Arap, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.
Sütunları hem yatay hem dikey olması farklı kılıyor
Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, 1 kilometre sahili bulunan Güzelcehisar'ın özellikle denizi, güneşi, yeşili ve gün batımıyla eşsiz bir yer olduğunu söyledi.
En büyük hedeflerinin, Güzelcehisar lav sütunlarını uluslararası platforma açmak olduğuna dikkat çeken Dursun, ülkedeki bu sütunların hem dikey hem yatay olmasıyla diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.
Dursun, "Volkanlardan akan lavların soğuması ve kristalleşmesiyle dörtgen, beşgen ve altıgen sütunlar şeklindeki lav sütunlarının çapları 50 ila 100 santimetre arasında, boyları ise 100 metreye ulaşmaktadır. Bu lav sütunlarının güzelliğini ülkemiz ve dünya insanlarına göstermek istiyoruz."
Arap, İngiliz ve Alman turistler çoğunlukta
Projeyle ziyaretçilerin deniz ve doğa manzarası eşliğinde lav sütunlarına erişiminin de kolay hale geldiğini ve projenin ilk etabının tamamlanmasıyla bölgenin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Dursun, şöyle konuştu:
"Lav sütunlarının daha rahat görülebilmesi amacıyla deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, seyir terası ve ahşap yürüyüş parkuru yaptık. İnsanlar, hem bu parkurda yürüyor hem de parkur sonunda yer alan iskelede dinlenerek lav sütunlarını izleyip fotoğraf çektiriyor. Yine ışıklandırma sayesinde akşamları da güzel bir manzara oluyor. Projeyle lav sütunlarının tanınırlığı arttı ve bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yerli turistlerin yanı sıra Arap, İngiliz ve Alman turistler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçi ağırlıyoruz."
Kaynak: AA