ABD’de omurga deformasyonu olan insanlar için tıbbi cihazların satışını yapan Randy Betz Jr'ye bir arkadaşı omurga deformasyonu olan küçük kaplumbağa getirdi.

Kaplumbağayı inceleyen Betz, ön bacaklarının ve yüz kısmının sağlıklı olduğunu, ancak sırt kısmında kabuğun kıvrılarak bacaklarının ters bir şekilde yukarı doğru dönmüş olduğunu gördü.

Betz, adını Helix koyduğu kaplumbağanın yürümesini sağlamak için küçük kaykay oyuncakları satın aldı. Kaykayın ön tekerleklerini çıkararak Helix’in alt kabuğuna yapıştırdı. Bu sayede yürümeye başlayan Helix’in görüntüleri ve fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Küçük kaplumbağanın adına açılmış, "helixwheels" adlı Instagram hesabını ise 53 bin kişi takip ediyor.

Kaynak: DHA