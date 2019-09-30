Antalya Kaş'a bağlı Doğantaş Mahallesi çam balı üretim merkezlerinden biri. Yörede 7 bin arı kovanı bulunuyor. Yılda ortalama 175 ton çam balı üretiliyor.

Çam balının tanıtmak isteyen Doğantaşlılar her hasat dönemini şenlikle kutluyor. Şenliğe bu yıl bal yeme yarışması damgasını vurdu.

Kadın yarışmacı sayısı azdı ancak özellikle biri hayli iddialıydı. Kadınlar arası yarışmada Şerife Arıkan bir kilogram balı 1 dakika 10 saniyede kaşıklayıp bitirdi.

Erkekler yarışmasının birincisi Adem Tatlıkulak daha deneyimliydi. Geçen yılın da şampiyonu olan yarışmacı, bir kilogram balı 55 saniyede bitirdi.

Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği'nde temsili Yörük göçü ve Arı Kervanı da canlandırıldı.

Doğantaşlılar ürettikleri çam balı ile övünüyor. Yöre halkı, çiçek karışımı olmayan organik çam balını herkese tavsiye ediyor.

Kaynak: TRT Haber