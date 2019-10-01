Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde özellikle 2012'den beri "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" yaklaşımıyla yürütülen yeniden düzenlenme çalışmaları devam ediyor.

İlk etapta her il ve ilçede en az bir caminin bütün engelli gruplar göz önünde bulundurularak yeniden inşa edildiği çalışma kapsamında her camide engellilere uygun tuvalet, abdest alma yeri, rampa veya asansör yapılması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, 2012'de 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" temasıyla düzenlendiği söyledi.

Bu etkinliğin camilerin fiziki şartlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve toplumsal bilincin oluşması amacıyla yapıldığını belirten Albayrak, özellikle 2012'den beri camilerin engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi çalışmasına yoğunlaştıklarını anlattı.

Cami çevrelerinin düzenlenmesi

Camilere engelli arabası ve sandalyesiyle gelen vatandaşların huzurla ibadet yapabilmeleri için çalıştıklarını aktaran Albayrak, şöyle konuştu:

"19 bin 923 camimiz engelli erişimine uygun. Cami sayımızı 90 bin kabul edersek yüzde 20 civarlarında. Engelli erişimi için standartlara uygun rampa bulunan 13 bin 768, abdest alma yeri ve lavabo bulunan 7 bin 491, asansör olan 860 ve işaret dili ile hutbe okunan 48 cami var. Bu sayılar her geçen yıl artacak."

Albayrak, her hafta cuma vaazı ve hutbesinin işitme engelliler için sosyal medyada yayınlandığını belirterek, "Ayrıca 462'si görme, bin 55'i işitme, 357'si öğrenme güçlüğü yaşayan, 869'u ortopedik engelli olmak üzere toplam 2 bin 743 engelli Kur'an kurslarımızda din eğitimi alıyor" dedi.

Kaynak: AA