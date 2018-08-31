Balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bu gece sona erecek.

Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak. Balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.

Karadenizli balıkçılarda yeni av sezonu heyecanı

Yeni av sezonunun başlamasına saatler kala Karadenizli balıkçılar, heyecanla "Vira bismillah" demeyi bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Av yasağının kalkmasına sayılı saatler kala tekne ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, bu sezon bol av gerçekleştirme umudunu taşıyor.

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını, bu gece yeni sezonu açacaklarını söyledi.

Karadeniz, tüm balıkçıların yeni sezondan umutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni sezon öncesi özellikle palamudun bol olacağı yönünde tahminlerimiz var. İnşallah deniz bizi yanıltmaz. Eğer yeni sezonda balık bol olursa vatandaş da ucuza balık tüketmiş olacak" dedi.

"Tüm tedbirler alındı"

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, yeni av sezonu öncesi tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, balıkçılara güzel bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Balıkçıların sürdürülebilir avcılık noktasında kurallara uymalarını isteyen Yılmaz, kurallara uymayanlar hakkında önceki yıllarda olduğu gibi gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Yılmaz, il genelinde 495 ruhsatlı balıkçı teknesi bulunduğunu, kentte balıkçılıktan geçimini sağlayan kişi sayısının ise yaklaşık 6 bin olduğunu bildirdi.

Marmaralı balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayıp yeni av sezonunun başlamasını bekleyen Marmaralı balıkçılar da, "vira bismillah" demeyi bekliyor.

"Bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz"

Tekirdağ'da 20 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet, yeni sezondan umutlu olduklarını, palamudun bu yıl bol olacağını aktardı.

Şeremet, yeni sezon için bütün hazırlıkları yaptıklarını ve dört gözle mavi sulara açılacakları saati beklediklerini belirterek, "Av yasağı başladıktan sonra gemilerimizi bağladık. Hem gemilerimizin bakımını hem de yırtık olan ağlarımızın tamirini yaptık. Ümitle hazırlıklarımızı yaparak yeni sezona için hazırlandık. Bu yıl daha bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Palamut ve hamsi bereketli gözüküyor"

Geçen yılın balıkçılar için verimli geçmediğini hatırlatan Şeremet, şunları kaydetti:

"Biz bol balık tutarsak halkımız da ucuza balık yer. Bu yıl istavrit biraz az olacak gibi görünüyor. Bu yıl palamut ve hamsi bereketli gözüküyor. İstavritin az olma ihtimali bizi korkutuyor. İnşallah yanılıyoruzdur, denize çıkınca durum değişir. İstavrit olmazsa çarkımızı hamsi, palamut ve çinekopa çevireceğiz."

Bakan Pakdemirli açılışa katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılık av sezonunun açılışına katılacak.

Kaynak: AA