Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu

Muğla Ula Akyaka Mahallesi, hava şartlarının uygun olması sayesinde her yıl binlerce rüzgar ve uçurtma sörfü tutkununu ağırlıyor.

Turistler, Akçapınar sahilinde gün boyu rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Akçapınar sahilinde sudan çıkmayan sörfçüler, güzel vakit geçirmeye çalıştı.

Sahilde, sporcuların rüzgarla dansını bölgeye gelen tatilciler de ilgiyle izledi.

Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline yılda ortalama 15 bin sporcu geliyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sahilde yoğunluk yaşandığını belirterek, yerli ve yabancı sörf tutkunlarının aldıkları eğitimin ardından sahilde rüzgarla dans ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA