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Denizli'de boruya sıkışan 4 kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli'de yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kaplumbağaları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışmasıyla kaplumbağalar kurtarıldı.

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Denizlide boruya sıkışan 4 kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli Merkezefendi Yenişafak Mahallesi'nde bulanan bir sitede, yağmur suyu tahliye borusunda 4 kaplumbağa gören çocuklar durumu site yöneticisi Ercan Cengiz'e söyledi. 

Cengiz ve çocuklar, yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kaplumbağaları kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine iletti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, boruya sıkışan 4 kaplumbağayı 20 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.

Kaplumbağalar daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kaplumbağa, itfaiye, denizli, boru
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